Ook vogelgriep bij wilde vogels in Nunspeet en Elburg Foto: Pixabay

NUNSPEET - Op nog twee plekken in onze provincie is vogelgriep gevonden. Deze keer bij wilde vogels die zijn gevonden in Hulshorst (gemeente Nunspeet) en Elburg. De dode dieren zijn door Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) positief getest op de ziekte.

Het is niet duidelijk om welke vogels het gaat. Ook is niet bekend hoe veel dieren zijn besmet. Eerder vandaag meldde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat zes van de zestien dode zwanen die werden gevonden in het gebied bij nieuwbouwproject Waterfront in Harderwijk vogelgriep hadden. Alle met vogelgriep besmette vogels droegen dezelfde variant van het virus dat vorige week werd vastgesteld op een boerderij in Biddinghuizen. Het gaat om de extreem besmettelijke (hoogpathogene) variant. Het ministerie liet eerder weten dat er geen extra maatregelen worden genomen, omdat de vogels zijn gevonden in de omgeving van het besmette bedrijf. Zie ook: Dode zwanen Harderwijk hadden toch vogelgriep

