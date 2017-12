Deel dit artikel:











Dak bedrijfspand ingestort in Barneveld; medewerkers net op tijd naar buiten Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

BARNEVELD - Op industrieterrein Harselaar in Barneveld is een gedeelte van het dak van een bedrijf ingestort. Er is niemand gewond geraakt.

Medewerkers hoorden gekraak en kwamen net op tijd naar buiten. Het gebouw staat aan de Marchandweg. Het dak is vermoedelijk ingestort door het gewicht van het smeltwater en het ijs dat erop lag. Woordvoerder Martin van der Poel van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden: Een getuige hoorde ook het luide gekraak en zag daarna dat het water uit pand stroomde, tot 50 meter de straat op. Verslaggever Steven Ophoff over het ingestorte dak: De brandweer doet onderzoek met een hoogwerker. Het gebouw is te instabiel om binnen onderzoek te doen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl