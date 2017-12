Geldermalsen waarschuwt winkeliers: doe je zaak niet open op dag voor kerst

GELDERMALSEN - Geldermalsen heeft winkeliers in de gemeente gewaarschuwd dat het verboden is om hun winkel op zondag 24 december te openen. Een overtreding kan leiden tot een half jaar cel straf of een boete van maximaal 20.500 euro.

Aanleiding is een artikel in de Gelderlander van dinsdag. Daarin stond het voornemen van een aantal winkeliers in Geldermalsen om de deuren van hun winkel een dag voor kerst te openen.

Een meerderheid van de gemeenteraad sprak zich op 31 oktober uit tegen een eenmalige koopzondag op 24 december.

In het dagblad werd gesproken over een ontsnappingsroute, waarbij alleen genodigden welkom zouden zijn in de winkel. Maar ook dit is volgens de gemeente verboden. Volgens de Winkeltijdenwet blijft het gaan om 'publiek' en 'particulieren', aldus de gemeente in een persbericht. Ook op de bewuste zondag spullen uitzoeken en op een andere dag betalen, mag niet.