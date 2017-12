Slager schiet eigen vlees zelf, en met succes

'We maken fricandeau, rugfilet, karbonades', vertelt Herman ter Weele. 'Maar er is ook genoeg beschikbaar voor droge worsten en paté.'

Ter Weele schiet zelf ook op wild: 'Mensen kunnen een dier kopen dat door mijzelf is geschoten. Het is hier echt: van schot tot op het bord.' Toch is het niet zo dat hij alles schiet wat er verkocht wordt, daar is teveel vlees voor nodig. 'Dan kan ik geen slager meer zijn. Zeker niet in deze tijd, want het is nu enorm druk.'

Gourmetten

In de slagerij van Ter Weele is het de hele ochtend druk. Sommige mensen bestellen voor kerst, maar anderen nemen het vlees nu al mee. Een echtpaar uit Oosterbeek bijvoorbeeld. 'We rijden elk jaar voor een stukje vlees naar deze slager in Oene. Ongeveer een uurtje, maar dan hebben we wel een heerlijk stukje vlees.'

Ter Weele zelf weet nog niet wat hij met kerst op tafel zet: 'Meestal gaan we gourmetten, maar misschien moet ik dit jaar eens wild op tafel zetten. Het is lastig kiezen, want ik ben gek op biefstuk, een filet en op stoofpotjes.'