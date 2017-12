Dit wist je (waarschijnlijk) niet over het oude postkantoor in Arnhem

Elke week gaat Pieter van Eekelen voor het programma UIT met Esther op zoek naar bijzondere, mooie of opmerkelijke gebouwen in onze provincie. Deze week viel zijn oog op het oude postkantoor in Arnhem.

Het gigantische gebouw aan het Jansplein is er ruim 100 jaar geleden neergezet. Ruim 150 jaar geleden kregen we in Nederland de postwet en daardoor kwam er ook vraag naar postkantoren.

Architect Peters ontwierp het gebouw in Arnhem. Pieter: 'Hij was speciaal in dienst om postkantoren te bouwen. Hij bouwde er tientallen in Nederland. Daardoor ontstond de postkantoren-stijl of de postkantoren-gotiek.'

Apenrots

De gebouwen van Peters zijn uitbundig en lijken veel op elkaar. Het oude postkantoor in Arnhem heeft de bijnaam 'Apenrots'. Pieter: 'Je moet gewoon de tijd nemen om de details te bekijken in het gebouw. Je ziet leeuwen, mensen en apen. Daarom heeft het gebouw de bijnaam apenrots gekregen.'

PIeter over het oude postkantoor in Arnhem:

