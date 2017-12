SGP in Nunspeet blij met doorbraak 'sleutelkluisjesprobleem’

NUNSPEET - In Nunspeet lijkt een oplossing aanstaande voor het zogenoemde ‘sleutelkluisjesprobleem’. De SGP-fractie van Nunspeet zegt verheugd te zijn.

Thuiszorgorganisaties maken vaak gebruik van onveilige sleutelkluisjes om de toegang tot een woning te krijgen. Begin van dit jaar kwamen signalen vanuit welzijnsorganisatie Het Venster in Nunspeet van onveilige situaties voor mensen die zorg aan huis nodig hebben.

In een aantal gevallen bleek dat niet alleen thuiszorgorganisaties toegang tot een woning kregen, maar dat er ook inbraken werden gepleegd met de sleutels uit sleutelkluisjes.

SGP-raadslid in Nunspeet Harm Jan Polinder daarover: 'De overheid vraagt van inwoners om steeds langer thuis te blijven wonen, maar dat mag niet leiden tot onveilige situaties.'

Oplossing bleek lastig

Volgens Polinder was de oplossing lastiger dan op het eerste gezicht lijkt. 'Er zijn allerlei verschillende zorgverleners in onze gemeente actief die toegang nodig hebben tot de verschillende woningen. Zij werken vaak elk met eigen systemen en eigen protocollen om een woning te betreden. Het bleek ontzettend lastig te zijn om die allemaal op één lijn te krijgen.'

Vervolgens werd naar de gemeente gekeken. 'Onze indruk was dat geld niet zozeer het probleem was, maar de bereidheid om als zorgaanbieders gezamenlijk om tafel te gaan en het probleem op te lossen. We hebben het college halverwege dit jaar dringend opgeroepen om die faciliterende rol op te pakken, de betrokken organisaties met elkaar om tafel te zetten en zo de partijen zelf tot een oplossing te laten komen.'

Proef met cilindersloten

En die komt mogelijk vanuit de gemeente Wijk bij Duurstede, zegt de SGP'er. 'Daar draait nu een pilot met dertig veilige cilindersloten waar thuiszorgorganisaties op een veilige manier toegang kunnen krijgen tot een woning zonder daarvoor een sleutel uit een sleutelkluisje te gebruiken.'

In Nunspeet wordt nu vanuit het platform ‘wonen, welzijn en zorg’ een proef gestart met een soortgelijke oplossing. Polinder: 'We hopen van harte dat die proef succesvol uitpakt, zodat zorgaanbieders op een verantwoorde en veilige manier toegang kunnen krijgen tot woningen van mensen die thuiszorg nodig hebben.'