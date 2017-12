Deel dit artikel:











Man uit Hulshorst vast voor brandstichting Foto: Omroep Gelderland

HULSHORST - Een 23-jarige man uit Hulshorst (gemeente Nunspeet) is woensdagmiddag aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting in een woning in Almelo.

De brand aan de Bongerd ontstond op vrijdag 2 juni, rond 4.15 uur. De bewoonster moest met behulp van een hoogwerker in veiligheid worden gebracht. Het vuur bleek aangestoken te zijn. Voor de brand zit ook al een andere verdachte vast. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl