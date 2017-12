Deel dit artikel:











Gelredag 20 januari: kasteel Waardenburg

ARNHEM - Komt aanstaande zaterdag naar kasteel Waardenburg! Normaal gesproken niet voor publiek toegankelijk, maar de Ridders van Gelre hebben voor u geregeld dat u binnen een kijkje mag nemen. En dat is nog niet alles, eenmalig komt de bijzondere Kroniek van Erkelenz naar Gelderland, te zien in Kasteel Waardenburg. Tussen 10 en 12, toegang is, als altijd, gratis.

Tijdens de Gelredag kunt u de oude delen van het kasteel bekijken, waaronder de Faustkamer. Het verhaal gaat dat dokter Faust in kasteel Waardenburg woont en onderzoekt hoe hij de steen der wijzen kan maken. Als hem dat niet lukt, gooit hij het op een akkoordje met de duivel. Zeven jaar lang mag Faust wensen wat hij wil, maar na die zeven jaar is zijn ziel voor de duivel en komt hij hem halen. En zo gebeurd het: na die zeven jaar sleept de duivel Faust aan zijn haren naar buiten. Op de plek waar dit gebeurd zou zijn, zijn tot op de dag van vandaag onuitwisbare bloedsporen te zien.. Conservator Jorien Jas van Geldersch Landschap en Kasteelen vertelt u over de geschiedenis van kasteel Waardenburg. Unieke kroniek Dan de unieke kans om in Gelderland de kroniek van Erkelenz te zien! Speciaal voor de Gelredag mag de kroniek buiten het archief tentoongesteld worden! In kasteel Waardenburg kunt u de kroniek niet alleen bewonderen, maar historicus Rudolf Bosch vertelt u tijdens een lezing waarom deze kroniek zo bijzonder is. Mis deze kans niet en kom op 20 januari naar Waardenburg! Het bezoekadres is Waalbandijk 13, Waardenburg