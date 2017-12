Natuurtoerist Theo blogt Natuur, toerisme en pecunia

ARNHEM - Nu de depressies over het land trekken en een betoverende laag sneeuw achterlaten, is er tijd om even stil te staan bij een onderwerp dat afgelopen vrijdag, tussen de middag ook even in de uitzending was van Omroep Gelderland. Natuur, toerisme en pecunia.

Want met ruim zes procent is toerisme een grote en stevige economische sector in onze provincie. En een aanzienlijk deel van dat toerisme vindt z’n basis in de belangstelling voor natuur en landschap. Maar dat schept ook verplichtingen. Even wat cijfers.

Focus op buitenrecreatie

Met elkaar maken we in Gelderland jaarlijks zo’n 161 miljoen dagtochten. Dat zijn vrijetijdsactiviteiten buiten de eigen woning van minimaal 2 uur. Het uitlaten van uw hond zit daar dus niet bij. Althans dat vermoed ik want dat hangt natuurlijk af van de tijdsduur van de wandeling met uw trouwe viervoeter. Meer dan de helft van al deze vrijetijdsactiviteiten vindt plaats in een straal van 5 km rondom de woning. En we zijn met elkaar een bezig volkje want die activiteiten vinden het hele jaar plaats, binnen en buiten. Buitenrecreatie - waartoe onder meer wandelen en fietsen behoren - zijn de meest populaire activiteit (ca. 25%). Je mag aannemen dat buitenrecreatie een sterke focus op natuur en landschap heeft, zeker in onze provincie. Tijdens die dagtochten wordt ongeveer 2,9 miljard euro uitgegeven aan uitrusting, eten, brandstof, entrees, souvenirs, etc..

Daarnaast werden in 2016 in Gelderland 2,8 miljoen vakanties genoten; korte vakantie (2-4 dagen) en/of lange vakanties (5 dagen of meer). Al die vakantiegangers gaven in het afgelopen jaar 456 miljoen euro uit. Uit onderzoek blijkt ook dat 36 procent van de activiteiten tijdens al deze vakanties bestaan uit een ‘bezoek aan een natuurreservaat of natuurgebied’.

Nummer één

Al met al kan worden gesteld dat de natuur en het landschap van onze provincie goed is voor zo’n kleine miljard euro aan bestedingen op jaarbasis. Het zal u dan ook niet verbazen dat Gelderland daarmee fiets- en wandelprovincie nummer één is in Nederland. En dus mogen we best extra investeren in het aantrekkelijker en beter beleefbaar maken van natuur en landschap in onze provincie waaronder verbeterde toegankelijkheid, meer natuurbeleving onder andere voor zonsopgang en meer vrijliggende wandel- en fietsmogelijkheden door het buitengebied. Dat economisch belang en die nummer één positie vragen er simpelweg om. Niet alles overal maar wel bijvoorbeeld in een straal van 5 km rondom de woonplaatsen en de daar liggende natuurgebieden waar een groot deel van de recreatie plaatsvindt.

Ik hoor of lees graag van u over plekken in Gelderland waar dit hoog nodig is of op een mooie manier gedaan!



Theo de Bruin is zelf enthousiast natuurtoerist, maar is daarnaast ook beroepsmatig raadgever Toerisme, Recreatie en Vrijetijdseconomie voor verschillende (natuur)organisaties.