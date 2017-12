Dode zwanen Harderwijk hadden toch vogelgriep

HARDERWIJK - De dode zwanen die de afgelopen tijd zijn gevonden in Harderwijk, hadden toch vogelgriep. Dat zegt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

In de afgelopen tijd zijn er in Harderwijk zestien dode zwanen gevonden. Zes zwanen gingen zeker dood aan vogelgriep, de overige tien konden niet meer worden onderzocht omdat deze in vergaande staat van ontbinding waren.

De zwanen die doodgingen aan vogelgriep droegen hetzelfde virus dat vorige week werd vastgesteld op een boerderij in Biddinghuizen. Het gaat om de extreem besmettelijke (hoogpathogene) variant.

Geen extra maatregelen

Het ministerie zegt tegen Omroep Gelderland dat er geen extra maatregelen worden genomen, omdat de zwanen zijn gevonden in de omgeving van het besmette bedrijf.

Eerder deze week meldde de Dierenambulance Ermelo-Harderwijk nog dat de zwanen waren onderzocht en dat er geen vogelgriep was vastgesteld.

