Gelredag 13 januari: Eusebiuskerk Arnhem

ARNHEM - De Ridders van Gelre nodigen u aanstaande zaterdag uit om een ode te brengen aan onze hertog Karel van Gelre. In de Eusebiuskerk kunt u zijn praalgraf bezoeken en u mag in de grafkelder waar zijn hart begraven ligt. Ook het nabijgelegen Duivelshuis, waar zijn legeraanvoerder Maarten van Rossem woonde, is open. Als altijd tussen 10 en 12, toegang is gratis.

In de Eusebius wordt u rondgeleid door enthousiaste en deskundige gidsen, maar u mag de kerk ook op eigen gelegenheid bekijken. Voor kinderen is er een speciale hertog Karels-peurtocht. Bij het praalgraf van hertog Karel vertelt de door de Ridders van Gelre geridderde en echte hertog Karel-fan Anneke van der Griend u alles wat u over Karel van Gelre wil weten. Als klap op de vuurpijl kunt u ook in hogere sferen verkeren: met de panoramalift kunt u naar 73 meter hoogte, de toren op. Vanaf deze hoogte heeft u een schitterend uitzicht over de wijde omgeving van Arnhem. Een uitzicht over een deel van het voormalige hertogdom Gelre dus!

Duivelshuis

Tijdens deze Gelredag kunt u ook het woonhuis van hertog Karels legeraanvoerder Maarten van Rossum, het Duivelshuis, bezoeken. En dat is best bijzonder, want normaal gesproken is het Duivelshuis niet voor publiek toegankelijk.. In 1518 komt het gebouw in bezit van Karel van Gelre en een jaar na de dood van Karel koopt Maarten van Rossum het huis. In 1543 laat die het pand verbouwen en krijgt het de huidige vroeg renaissancistische pronkgevel met beelden van duivels. Na het overlijden van Van Rossum blijft het gebouw tot 1575 in het bezit van zijn familie. In 1828 koopt de gemeente Arnhem het huis als ze een nieuw stadhuis nodig hebben. En tot op de dag van vandaag heeft het Duivelshuis die functie.

Kom op 13 januari naar Arnhem! Het bezoekadres is Kerkplein 1, Arnhem