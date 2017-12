Postkantoor Arnhem

ARNHEM - Postkantoren. De gebouwen zijn er nog. Maar je kunt er nog maar zelden een postzegel kopen. Ooit hoorde je er pas écht bij, wanneer je als dorp een eigen postkantoor kreeg.

Nu zijn er veel afgebroken, of ze kregen een andere functie. Als supermarkt ofzo. Met in de hoek hoogstens nog een klein plekje waar je postzegels kunt krijgen, of je OV-kaart op kunt laden, of een pakje terug kunt brengen van iets wat je op internet gekocht hebt.

Ooit werd er eer mee ingelegd, met het ontwerp en de bouw van postkantoren. Na de invoering van de Postwet in 1870. Architect Peters werd er speciaal voor aangenomen en hij ontwierp voor meerdere plaatsen in Nederland postkantoren. Uitbundige gebouwen. Lijkend op elkaar. Herkenbaar dus als postkantoor. Hij ontwikkelde zo zijn eigen postkantorenstijl. In Arnhem staat er nog één. Je kunt er nu geen postzegel meer krijgen. Maar wel heel veel soorten bier.