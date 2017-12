Deel dit artikel:











Kerstfair Mariënwaerdt

ARNHEM - Esther proeft de kerstsferen op landgoed Mariënwaerdt in Beesd. Deze fair wordt al 16 jaar druk bezocht en is een belangrijke inkomstenbron om het landgoed van baron en barones Van Verschuer in stand te houden.

Esther volgt een workshop guirlande maken, gaat mee op de arrenslee en krijgt een rondleiding in het grote huis op het landgoed. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl