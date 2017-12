Hoge waterstand: wegen en kelders blank, waterschap zet drones in

ZALTBOMMEL - Waterschap Rijn en IJssel neemt maatregelen om de waterstanden na de overvloedige sneeuw- en regenval van de afgelopen tijd weer op peil te krijgen.

De grond is door de neerslag, een hoge waterstand in de rivieren en een hoge grondwaterstand compleet verzadigd. Het waterschap is begonnen met het wegpompen van water uit sloten en beken naar de rivieren. De verwachting is dat de waterstanden binnenkort weer dalen.

'Deel je foto's'

Het waterschap noemt de situatie niet problematisch maar moet wel wat doen om overvloedig water te lozen. Vandaag is met drones gevlogen om de situatie goed in kaart te brengen. Het waterschap vraagt via sociale media of bewoners foto's en video van het buitengebied willen delen om een beter beeld te krijgen.

Wie wil zien hoe het gesteld is met de actuele situatie kan op deze pagina van het waterschap Rijn en IJssel kijken.

'Haal je auto weg'

In Zaltbommel stijgt het waterpeil in de Waal de komende dagen naar ruim 4 meter. Daardoor zullen bijvoorbeeld de lage parkeerplaatsen aan de Veerweg onderlopen, meldt de gemeente. De lage kade aan de Havendijk loopt waarschijnlijk ook onder, afhankelijk van hoever het water stijgt.

Zowel de Havendijk als de Veerweg worden daarom vanaf vrijdagochtend afgesloten. De gemeente raadt bestuurders aan om geparkeerde voertuigen weg te halen van de lage parkeerplaatsen. In Tiel is vannacht al een aantal kelders ondergelopen.

Ook overlast in Watermuseum

Door de grote hoeveelheden water kwam woensdagavond ook de kelder van het Watermuseum blank te staan, meldt RTV Arnhem. Het water hoopte zich op voor de deur en liep naar het onderste deel van het museum.

Een medewerker heeft de brandweer ingeschakeld. Deze heeft met een dompelpomp water weggepompt en er zijn zandzakken voor de deur gelegd. Over eventuele schade is nog niets bekend.