Eigenaar gesloten coffeeshop Doetinchem nog altijd in de wachtkamer

DOETINCHEM - De eigenaar van de gesloten coffeeshop 't Rotterdammertje in Doetinchem wacht nog altijd op een rechtsgang. Afgelopen maart moest Jan van der Heijden zijn zaak sluiten.

'Ik geloof dat ik tegen de tijd dat ik aan de beurt ben, wel met pensioen ben', aldus Van der Heijden met gevoel voor ironie. 'We wachten gewoon af.'

De coffeeshop aan de Varsseveldseweg zit sinds 9 maart dicht nadat Doetinchem de vergunning introk. De rechtszaak die Van der Heijden daarop aanspande, is nog altijd niet voor de rechter geweest.

Doetinchem laat weten te verwachten dat de zitting in het eerste kwartaal van 2018 plaatsvindt. 'Maar daar is geen zekerheid over', aldus de gemeente. 'Als dat is geweest kan de eigenaar, als hij verliest, nog naar de Raad van State.'

Loten voor een nieuwe coffeeshop

Eigenaar Van der Heijden geeft aan dat het een langslepend juridisch traject kan worden. 'Ik volg gewoon mijn weg', aldus de coffeeshophouder. 'Ik vind echt dat mij ten onrechte die vergunning is afgenomen.'

De gemeente Doetinchem heeft ondertussen bekendgemaakt bij wijze van loting een nieuwe coffeeshop toe te laten in de stad. 'Maar we beginnen pas met de procedure voor een nieuwe vestiging als alles klaar is', aldus de gemeente. 'Na een mogelijke stap naar de Raad van State.'

Doetinchem laat weten dat de sluiting van ’t Rotterdammertje niet heeft gezorgd voor een stijging van de drugshandel op straat. Wel heeft de overgebleven coffeeshop Diamond meer klanten gekregen. 'Dat loopt heel netjes, we hebben geen signalen van een toenemende overlast. Handhaving houdt dat goed in de gaten.'

