Witte kerst? Het wordt eerder groen en bruin

ARNHEM - Wie hoopt op een witte kerst, kan die gedachte definitief laten varen. Volgens weerman Jordi Bloem van MeteoGroup is de kans dat het gaat sneeuwen in Gelderland erg klein.

'Nee, ik zeg geen witte kerst, eerder groen en bruin', lacht hij. 'Waarschijnlijk wordt het rond de kerstdagen nog minder koud dan dat het nu is.'

De komende dagen blijft de temperatuur overdag ruim boven nul. Alleen in het weekend is er kans op nachtvorst.

Luister het weerpraatje van Jordi Bloem terug:

De kans op een witte kerst in Nederland is ook erg klein: statistisch gezien zo'n 7 procent. De laatste keer dat we met z'n allen konden genieten van een winters landschap was in 2010.