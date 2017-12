'Ruim helft getroffen pluimveehouders heeft mental coach door fipronil-affaire'

BARNEVELD - Meer dan de helft van de getroffen pluimveehouders in de Gelderse Vallei heeft een coach omdat ze mentaal een flink dreun hebben gekregen door de fipronil-kwestie. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland.

De coaches worden ingezet door gemeenten in de regio. Ze gaan langs bij de pluimveehouders die kampen met het verboden middel in hun kippenstallen. Nog steeds zijn stallen geblokkeerd door de Nederlandse Voedsel -en Warenautoriteit en worden eieren vernietigd vanwege het verboden middel dat door het Barneveldse bedrijf Chickfriend in de stallen terecht is gekomen.

Eén van de coaches is Monique te Kiefte. Zij is verbonden aan het meldpunt voor de pluimveehouders, het Poultry Expertise Centre in Barneveld. Bij dat meldpunt kunnen pluimveehouders vragen stellen aan deskundigen.

'Nood is hoog'

'Ik denk dat de nood heel erg hoog is' vertelt ze aan de keukentafel bij pluimveehouder Van den Brandhof in Renswoude. 'Er zijn mensen die niet aan het werken in de stal toe komen'. Het grootste probleem is volgens haar dat pluimveehouders niet altijd goed weten hoe ze om moeten gaan met het middel fipronil. Ook al is het uit de stallen bijvoorbeeld en is het bedrijf vrijgegeven, dan nog is het afwachten of de eieren fipronil vrij blijven.

Maar ook nieuwe kippen zijn geen garantie dat de problemen voorbij zijn. Pluimveehouder Edwin van Remmen uit Varsselder had nieuwe dieren besteld, maar na een test bleken deze toch fipronil te bevatten.

De onzekerheid of de eieren, kippen en mest vrij van fipronil blijven treft de pluimveehouders het meest, vertelt Te Kiefte. 'Sommige pluimveehouders twijfelen of het allemaal wel lukt, of het bedrijf wel blijft draaien en of ze uiteindelijk met hun gezin wel kunnen blijven wonen op de boerderij.'

Pluimveehouder kan eigen stallen niet meer in

Er zijn zelfs pluimveehouders die hun eigen kippenstallen niet meer in kunnen, legt coach Te Kiefte uit. Zij hebben last van een burn-out. Meerdere pluimveehouders die niet in staat zijn hun eigen bedrijf te runnen. Familie en vrienden helpen deze boer dan door werkzaamheden over te nemen. Soms worden andere bedrijven ingezet zodat het pluimveebedrijf blijft draaien.

Naast luisterend oor ook concrete hulp

Volgens Te Kiefte is het belangrijk om gesprekken te voeren aan de keukentafel. Op deze manier kunnen pluimveehouders in vertrouwen hun verhaal delen. Ook kan de coach hulp inschakelen. Als er vragen zijn op financieel of zorggebied dan verwijzen ze door naar het Poultry Expertise Centre.

Ook andere hulp, zoals het schoonmaken van de stallen daarbij kan de coach helpen vertelt Te Kiefte. Ook dan verwijst ze door, naar de stichting Boenen bij de Boeren. Deze stichting zoekt naar vrijwilligers die de handen uit de mouwen kunnen steken bij de pluimveehouders. De coaches blijven actief zolang er stallen geblokkeerd zijn door fipronil.

'De rekeningen komen nog'

Door de financiële zorgen twijfelen kinderen van pluimveehouders soms of ze nog wel in de boerderij kunnen blijven wonen. Ook pluimveehouder Gerda van den Brandhof merkt dat haar zoons, die mogelijk het bedrijf gaan overnemen, hiermee bezig zijn.

Hoeveel schade er is geleden, weten de pluimveehouders nog niet precies. Van den Brandhof: 'De rekeningen komen nog. Het blijft afwachten en ook al is ons bedrijf vrij gegeven, en mogen we eieren leveren, dat blijft onzeker.'

Mogelijk krijgen de boeren nog een rekening van toezichthouder NVWA, vanwege alle testen die zijn afgenomen. Pluimveehouders willen op hun beurt schadevergoeding van de NVWA omdat ze vinden dat de toezichthouder fouten heeft gemaakt tijdens de fipronilcrisis.

Zie ook: Kippenboeren slepen NVWA voor rechter