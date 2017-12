Actie bij NEC: kerstgeschenken meenemen voor mensen die het moeilijk hebben

NIJMEGEN - NEC houdt rond de laatste thuiswedstrijd van 2017 een actie voor mensen die het moeilijk hebben.

Spelers, trainers, medewerkers, sponsoren, de supportersvereniging en vrijwilligers gaan op pad om mensen die een extra steuntje in de rug verdienen te verrassen met een kerstgeschenk. NEC roept de fans op om vrijdagavond een bijdrage te leveren aan deze actie. Voor het stadion zal een groot kerstpakket staan. Ook middenvelder Ferdi Kadioglu levert zijn bijdrage:

Het is een initiatief van de Nijmeegse club in samenwerking met sponsor EnergieFlex. " Ik ben onder de indruk van alle medewerking om er voor te zorgen dat we ook echt met een waardevol pakket op pad kunnen", zegt directeur Wilco van Schaik van NEC.