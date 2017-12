Fabian Serrarens wil vertrouwen bij De Graafschap nu terugbetalen

'Het ligt niet aan de positie', probeert Serrarens een verklaring te vinden voor zijn mindere vorm van de laatste tijd. 'Duidelijk is dat er meer moet uitkomen. Ik moet gewoon meer brengen. Op zich is de positie goed, het is wel wennen voor mij omdat ik het niet gewend ben, maar op zich vind ik dit best een lekkere plek.'

Vertrouwen van De Jong

Toen trainer De Jong het systeem met vijf verdedigers ging omzetten naar een 4-3-3 formatie, posteerde hij de fysiek sterke Serrarens op de linkerflank. De bedoeling is ook dat de op papier meer aanvallende middenvelder veel naar binnen trekt, waardoor linksback Andrew Driver er overheen kan komen. Dat lukt nog te weinig. 'Het moet even gaan lopen, dan kan ik ook beter in mijn kwaliteiten komen en zal ik het beter gaan oppakken denk ik. Ik hoop dat het morgen gaat gebeuren. Ja, ik voel zeker het vertrouwen. Tijd om dat dan tegen FC Oss maar eens terug te betalen', is Serrarens kritisch op zichzelf.

De Graafschap hoopt na de nederlaag tegen Almere City weer aan te pikken bij de top drie. 'We willen die aansluiting houden. Dat is duidelijk. Vrijdag moeten we daarom snel wegpoetsen. Gewoon weer lekker gaan voetballen.'

Uitglijden

Lekker trainen was er donderdag niet bij. In de aanhoudende regen ploeterde De Graafschap op een belabberd trainingsveld. 'Zware benen, maar het zal wel moeten omdat we morgen ook op gras spelen', reageerde een doorweekte Serrarens. 'Je zakt er voortdurend doorheen en glijdt steeds uit. Het is gewoon een modderpoel. Maar misschien is het morgen ook wel zo als we op De Vijverberg spelen. Dan zijn we er maar aan gewend', besloot de 'valse' linksbuiten met een lach.