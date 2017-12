Schaatscoach Pfrommer: ik haalde Ard en Keessie uit elkaar

'Ik begin in 1966 als trainer in Drenthe met Harm Kuipers en Jan Bols. Twee jaar later werd ik naar de kernploeg gehaald', vertelt Pfrommer aan presentator Rob Kleijs van Radio Gelderland.

'Ard sloeg dicht'

Daar trof hij de wereldtoppers Kees Verkerk en Ard Schenk. Verkerk domineerde op dat moment de schaatssport. 'Zij lagen toen al vier jaar rond wedstrijden bij elkaar op de kamer. Ik maakte het mee dat Kees Verkerk zei: En Ard, wie wordt dit keer tweede, Bols of jij? Ard sloeg dicht en werd derde, achter Verkerk en Bols.'

'Schenk was veel sterker dan Kees. Maar Kees had hem mentaal onder de duim. Ik dacht: zo ga je niet met elkaar om. Toen heb ik tegen Ard gezegd dat ze niet meer bij elkaar op de kamer zouden liggen. Toen heb ik twee maanden problemen met Kees gehad, hem zat het niet lekker', vertelt Pfrommer.

Schenk kende daarna een glasrijke carrière. Hij werd onder meer drie keer wereldkampioen allround en won drie keer goud op de Olympische Winterspelen in Sapporo, Japan in 1972.

Paard in de caravan

In het boek staan vele anekdotes uit de loopbaan van Pfrommer. Zoals toen hij ging koffie drinken in de stacaravan van Hans van Helden in Oranjewoud. 'Ik hoorde 'bam' en toen nog eens. Dus ik vraag: wat is dat. Hans liet het zien. Hij had het raam uit de slaapkamer gesloopt en daardoor kwam het paard van zijn Duitse vriendin Andrea met zijn hoofd naar binnen. Kon ze hem 's ochtends aaien.'

'Falko Zandstra was een ongelooflijk talent. Je kon hem ook goed sturen. Maar ik weet nog een junioren-WK in Kiev. Even voor hij moest schaatsen, liep hij nog te voetballen. Vlak voor de start moest hij zijn schaatsen nog aantrekken. Hij zei: ach, Söndral reed 7.35 en ik moet 8 seconden sneller rijden. Dat komt goed.' Hij reed 7.18 en werd wereldkampioen.'

Pfrommer was ook in dienst van Defensie en werd uiteindelijk luitenant-kolonel. Hij stond bekend om zijn strenge discipline. 'Als je topsporter wil worden, moet je ook als topsporter gedragen.' Maar hij kon heel vaderlijk zijn voor de mensen met wie hij werkte.

Olympisch kampioen wordt postbode

'Piet Kleine haalde goud en zilver op de Spelen van 1976. Minister van Doorn wilde hem een hand geven. Toen heb ik tegen de minister gezegd: Piet Kleine valt tussen wal en schip. Hij wil het liefst postbode worden. Veertien dagen later werd hij gebeld door de directeur van het postdistrict Groningen. Uiteindelijk is hij hoofdbesteller geworden. Jan Bols wilde een sportzaak, Die heeft hij ook gekregen.'

Tegenwoordig komt er veel schaatsen rechtstreeks op televisie. 'Selectiewedstrijden en vier World Cups voor de kerst. Een olympisch kwalificatietoernooi met vijf dagen elke dag een wedstrijd, een EK, dan weer World Cups. Dan worden mensen wat flauw. Maar als insider blijf je kijken.'

En een insider is Pfrommer nog steeds. Na de radio-uitzending moet hij snel weg. Lesgeven in Dronten.