Susana is nog steeds niet terecht

DOETINCHEM - De 16-jarige Susana Ahmetovic is nog altijd vermist. De tiener uit Doetinchem verdween op 5 december.

'We krijgen geregeld informatie over Susana en die tips trekken we na', zegt politiewoordvoerder Paul Koetsier. De politie heeft, zo zegt hij, vooralsnog geen aanwijzingen dat het meisje in moeilijkheden verkeert.

Susana Ahmetovic is 1 meter 65 lang en droeg op de dag van haar verdwijning een spijkerbroek en een rood leren jasje. Wie haar heeft gezien of weet waar ze is, wordt verzocht de politie in Doetinchem te bellen via 0900-8844.