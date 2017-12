WAGENINGEN - Voormalig assistent-trainer van NEC Wim Rip wordt kunstmatig in slaap gehouden. Dat meldt PSV op haar website, de club waar Rip video-analist is.

Geboren Wageninger Rip (56) werd woensdag onwel tijdens de wedstrijd tussen FC Groningen en PSV. Hij volgde die vanaf de tribune.

Door een hartstilstand zakte Rip in elkaar. Diezelfde avond is hij volgens PSV geopereerd in een ziekenhuis in Groningen.

