Inwoner Hulshorst verdacht van brandstichting

HULSHORST - De politie heeft een inwoner van Hulshorst opgepakt. De man van 23 wordt ervan verdacht brand te hebben gesticht in een woning in Almelo.

De brand woedde in de nacht van 1 op 2 juni. De gealarmeerde brandweer kon met een hoogwerker de bewoonster van 60 jaar in veiligheid brengen.

Onderzoek toonde destijds aan dat het vuur was aangestoken. RTV Oost meldt dat de brand mogelijk een vergissing is geweest. 'We zijn nog op zoek naar een motief', meldt een politiewoordvoerder.

Voor de brand begin juni zat al een andere verdachte vast, een 23-jarige Apeldoorner. Hij werd op 11 november aangehouden voor een andere brandstichting in Almelo. Daar was ook een inwoner van Heerde (18) bij betrokken. Beide mannen werden volgens de politie snel na de brand opgepakt.