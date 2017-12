De Graafschap bereidt zich in 'modderpoel' voor op duel met FC Oss

DOETINCHEM - Dat het trainingsveld van De Graafschap op het amateurcomplex van SVDW'75 in slechte staat verkeert, is bekend. Maar donderdag was het helemaal bar en boos door de hevige regenval.

'Het is een heel zwaar veld, dus we houden er nu maar mee op ook', stelde een verkleumde Henk de Jong vast in de bittere kou. De velden van het complex in Doetinchem zijn zacht en verre van vlak. 'Het is een beetje een modderpoel', moest speler Fabian Serrarens er nog wel om lachen.

Erbarmelijke omstandigheden

Op veel plekken langs de twee velden zijn grote plassen te zien. Door de ligging direct grenzend aan natuurgebied De Zumpe wordt de waterstand hier niet of nauwelijks verlaagd. Het water loopt maar mondjesmaat weg en dat leidt tot erbarmelijke omstandigheden waardoor goed trainen bijna onmogelijk is. De Jong gaf al eerder aan dat de staat van de trainingsvelden 'zorgelijk' is en een punt van aandacht.

De Graafschap wijkt wel regelmatig uit naar kunstgrasvelden, maar omdat de Achterhoekse club zijn thuiswedstrijden sowieso op gewoon gras speelt, heeft dat niet altijd zin. Na een uurtje hield De Jong het donderdag voor gezien. Sleutelen aan de opstelling doet de oefenmeester nauwelijks. Sven Nieuwpoort keert vrijdag in het thuisduel met FC Oss terug van een griepje, die de verdediger op het laatste moment aan de kant hield voor het uitduel met Almere City FC. De Graafschap verloor die wedstrijd met 2-1.

De Graafschap staat momenteel vierde. FC Oss staat tiende en heeft vijf punten minder. Bij de Brabanders staat Lion Kaak uit het Achterhoekse Hengelo onder contract. Na een blessure lijkt de voormalig Superboer op de voor hem zo vertrouwde grond weer minuten te gaan maken. Myenty Abena is nog geblesseerd en zit ook niet bij de selectie.

Opstelling: Bednarek, Straalman, S.Nieuwpoort, L.Nieuwpoort, Driver; El Jebli, Tutuarima, Diemers; Van Mieghem, Van den Hurk en Serrarens