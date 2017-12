Bodem van speeltuin Dinxperlo doorzocht op munitie

DINXPERLO - De bodem van speeltuin de Bijvank aan de Nieuwstraat in Dinxperlo is donderdag door een gespecialiseerd bedrijf gecontroleerd op de aanwezigheid van munitie. De speeltoestellen zijn al weg omdat er eerder dit jaar asbest is aangetroffen op de speelplaats.

Voordat de bodemsanering kan beginnen wordt gekeken of er bommen uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem liggen. Op de plek stond in de oorlog een timmerfabriek. Die is platgebombardeerd.

De timmerfabriek had een dak met asbest en dat is in de bodem verdwenen. 'Toen we afgelopen jaar hier waren om de speeltuin opnieuw in te richten, kwamen we erachter', zegt Adrie Luykx van de provincie Gelderland.

Ook in de tuintjes

Naast de speeltuin worden ook de tuintjes om de speeltuin heen gecontroleerd op de aanwezigheid van asbest. 'Hier zijn we vorige week mee begonnen en we weten inmiddels dat er in een aantal tuinen asbest ligt. We onderzoeken de komende tijd hoe groot de problemen zijn. Daarna maken we een plan van aanpak', legt Luykx uit. Omwonenden zijn de afgelopen maanden verschillende keren geïnformeerd over de sanering.

