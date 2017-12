Bogers houdt best van sneeuw, maar niet als trainer

"Als je niet hoeft te voetballen, is het hartstikke leuk. Dan kun je met je dochter lekker sneeuwballen gaan gooien. Maar ons heeft het wel enigszins belemmerd met het spelen van de wedstrijden en de voorbereiding. De eerste keer in Oss waren we al bezig met de warming-up en de tweede keer maandag was het zeer twijfelachtig of het door zou gaan. Die is er toen wel op tijd uit gegaan. De spelers moeten zich er toch iedere keer op instellen."

"Wij zijn in gelukkige omstandigheid bij NEC dat de mensen van de velden het kunstgrasveld sneeuwvrij hebben gemaakt, waardoor we goed hebben kunnen trainen. Het was alleen lastig dat de wedstrijden niet door gingen. De sneeuw op het veld hier is zo goed als weg door de dooi die zich heeft ingezet. Ik hoop dat het een beetje droog blijft, dan kunnen we lekker spelen."

Gregor Breinburg is weer fit. "Greg was met name voor die vrijdagwedstrijd geen optie, toen had hij helemaal niet getraind. Maar nu heeft hij zijn ding weer kunnen doen en dus speelt hij weer. De langdurig geblesseerden duren waarschijnlijk tot na de winterstop. We moeten iedere wedstrijd benaderen, zoals we dat deden. En dan kunnen we winnen, liefst met een hoge uitslag. Maar dat is geen uitgemaakte zaak."