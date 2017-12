Deel dit artikel:











'Wereldprimeur'; start bouw nieuwe grondstoffabriek Zutphen Foto: Waterschap Rijn en IJssel

ZUTPHEN - Waterschap Rijn en IJssel is in Zutphen gestart met de bouw van een fabriek voor de productie van een nieuwe grondstof uit gezuiverd afvalwater die toepassingen kent in onder meer de land- en tuinbouw en betonindustrie. Volgens het waterschap gaat het om een wereldprimeur.

De nieuwe grondstof heeft als werktitel NEO-alginaat en wordt vanaf voorjaar 2019 gewonnen uit gezuiverd restwater van de zuivelfabrieken van Royal FrieslandCampina in Borculo en Lochem. Nieuwe, duurzame technologie Voor het winnen van de nieuwe grondstof is een speciaal waterzuiveringsproces nodig. Dit is een nieuwe, duurzame technologie, waarbij het slib geen vlokken achterlaat, maar korrels. Met Waterschap Vallei en Veluwe en andere partners wordt samengewerkt aan een installatie die ook de winning van deze korrels uit huishoudelijk afvalwater mogelijk maakt. Dijkgraaf Hein Pieper van Waterschap Rijn en IJssel: ‘Klimaatverandering vraagt om een snelle transitie naar een duurzaam Nederland: energieneutraal, circulair en klimaatbestendig. We moeten daar nu maatregelen voor nemen. Dat doen we onder andere door afvalwater niet alleen te zuiveren, maar er ook grondstoffen uit terug te winnen.' Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl