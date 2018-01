Het verzet pleegt een overval op het bevolkingsregister in Wageningen

WAGENINGEN - In de nacht van 2 op 3 januari 1943 is in Wageningen het bevolkingsregister ontvreemd, dat is bijna drie maanden voor de bekende overval op het Amsterdamse bevolkingsregister. Wim de Vos heeft voor de site wo2meteigenogen een verhaal over deze overval geschreven:

De ‘diefstal’ is grondig en met beleid uitgevoerd. In een raam aan de achterzijde van het gemeentehuis, bij een ommuurde binnenplaats, is een ruitje ingedrukt. In feite schijnen de ‘daders’ gebruik te hebben gemaakt van de gewone dienstingang en wordt de ruit kapot gemaakt om het op een inbraak van buitenaf te laten lijken. Een van de daders werkt namelijk bij de afdeling Bevolking op het gemeentehuis.

Henk Sijnja, een van de mannen die de diefstal heeft gepleegd, vertelt in 1994 aan Mug Media hoe het in zijn werk is gegaan:

De hele kaartenverzameling van het bevolkingsregister is in jutezakken overgepakt (waarvan de volgende morgen nog enkele kaarten werden gevonden) en weggevoerd naar het voormalige veerhuis De Wolfswaard aan de Rijn. Hier zijn de zakken in een kippenhok verstopt en later in een plas gegooid, waar alle kaarten geheel zijn vergaan.

De volgende morgen wordt een uitgebreid onderzoek ingesteld door de Wageningse politie. De leiding daarvan is in ‘vertrouwde’ handen. Van alle ambtenaren die op het secretariaat werken worden voorwerpen ingenomen om politiehonden aan te laten ruiken, echter zonder resultaat.

De Duitsers hebben vervolgens een twintigtal studenten en de gemeentesecretaris opgepakt. De secretaris komt er met een ernstige waarschuwing vanaf. De studenten worden overgebracht naar een strafkamp in Amersfoort en later in Vught. Een student, G.A. Beerling, is in Vught op 12 februari 1943 omgekomen. De andere studenten keren na een half jaar terug.

Op verschillende sites is meer te lezen over Wageningen in de oorlog en de overval op het bevolkingsregister:

wo2meteigenogen.nl

wageningen1940-1945.nl