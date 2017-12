Bestuur kleindierenshow baalt: 'Eén melding van vogelgriep en we mogen niets meer'

WIJCHEN - De jaarlijkse Kleindierenshow in Wijchen moet het dit jaar doen zonder sierpluimvee en watervogels. Dat komt door de uitbraak van vogelgriep in Biddinghuizen. Hierdoor is er een verbod op het tentoonstellen van deze dieren op dit moment.

Een tegenvaller voor de 56e editie van de Gelderlandshow, de op een na grootste kleindierenshow van Nederland die vandaag van start gaat.

Tentoonstellingssecretaris Astrid van Rens: 'In eerste instantie leek 2017 er goed uit te zien. We waren bijna klaar met de voorbereidingen voor de keurdag en bij het inkloppen van de laatste getallen op de laptop bereikte me een app van onze voorzitter Jos over de vogelgriepuitbraak in Biddinghuizen.'

Binnen drie uur was duidelijk dat er een tentoonstellingsverbod opgelegd was. 'En kon ik beginnen met het afzeggen van de keurmeesters en de fokkers op de hoogte stellen dat zij dit jaar weer niet mogen komen', aldus Van Rens.

De tentoonstelling en de keuring gaan wel door voor de diergroepen die overblijven, zoals konijnen, cavia's, kleine knagers, lachduiven en sierduiven.

'Het is gewoon heel erg'

Verslaggever Marc Loeven is voor Omroep Gelderland vrijdagochtend al in Wijchen voor de show opengaat. Terwijl voorzitter van de tentoonstelling Jos Janssen de laatste voorbereidingen treft, is zijn irritatie goed te merken.

'Het is gewoon heel erg: je bent een jaar bezig alles te organiseren. We hebben heel veel onkosten, maar die kunnen we niet verhalen. Eén melding van vogelgriep, kilometers verderop en meteen mogen wij niks meer: in heel Nederland mogen sinds een uur na de bekendmaking geen shows meer gehouden worden. Ik snap dat ze de vogelgriep willen stoppen; maar waarom mogen wij niks? Wij brengen de ziekte niet over. Ik kan het niet begrijpen.'

Janssen merkt ook dat het enthousiasme onder vrijwilligers minder wordt door de vogelgriep, vooral bij kippenbaasjes. 'Het is het ergste wat er is. Stel je voor: je bent het hele jaar bezig het beestje voor te bereiden op een van de grootste dierenshows van Nederland, en dan mag dat niet meer. Dan zakt de moed je wel even in de schoenen.'

Veel vrijwilligers die helpen in de organisatie zijn zelf kippenfokkers. 'Nu helpen ze wel organiseren, maar ze kunnen hun eigen dieren niet showen.' Zo sprak onze verslaggever met de vrouw van een kippenkeurder. Hij kan zelf niet zoveel doen op de beurs, maar is er wel. Hij ondersteunt nu maar de duivenkeuring.

Lachduiven en sierduiven

De Gelderlandshow duurt tot en met zondag. Je vindt er konijnen, cavia's, kleine knagers, lachduiven en sierduiven. Duiven brengen het virus niet over. En gelukkig maar, want het is de grootste groep aanwezige dieren. Jos Janssen: 'Er zijn 1800 duiven van de partij. Zoveel verschillende soorten als je hier vind, vind je nergens.'