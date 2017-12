'Hilfe, hilfe!' Vierde slachtoffer van Jansbeek is Duitse

ARNHEM - De nieuwe beek door de binnenstad van Arnhem heeft een vierde slachtoffer gemaakt. Het is een Duitse toeriste. De vrouw viel woensdagavond bij de monding van de Sint Jansbeek bij de Rijnkade van de trap. Ze is per ambulance naar ziekenhuis Rijnstate gebracht.

Uitgerekend de man die zich sterk heeft gemaakt voor de terugkeer van de Jansbeek in het Arnhemse centrum vond de Duitse vrouw. Ze was in het gezelschap van een andere vrouw. 'Die mevrouw riep hilfe, hilfe!', blikt secretaris Johan Wolthuis van Stichting Jansbeek boven Water terug.

Het slachtoffer, een vrouw van in de zestig schat Wolthuis, zat volgens hem onder het bloed en was even buiten bewustzijn geweest. 'Ik wilde net 112 bellen toen er een politiebusje aankwam. 'De vrouw is uiteindelijk in een ambulance naar het ziekenhuis gegaan', zegt Wolthuis.

'Dit moest een keer fout gaan'

Je kon er op wachten dat dit ging gebeuren, zegt de secretaris van Jansbeek boven Water. 'Ik ben bij die trap zelf ook bijna onderuit gegaan en ik hoor ook verhalen van bijna-ongelukken uit de buurt. Als het nat is en donker, zie je die hoogteverschillen van de donkere treden niet. Ze is zeker een meter of twee naar beneden gevallen. Daar moet echt iets aan gedaan worden.'

Terwijl Wolthuis zich bekommerde om de twee vrouwen, hoorde hij dat ze uit Düsseldorf kwamen. 'Ze waren met een cruiseschip hier', legt de Arnhemmer uit. 'Ik vroeg later aan de kapitein hoe laat hij terugging. Dat was diezelfde avond nog. Ik heb geen idee of beide vrouwen dat gered hebben, omdat ze naar het ziekenhuis waren.'

Een woordvoerster van het ziekenhuis in Arnhem laat weten geen mededelingen te kunnen doen over het slachtoffer.

Mogelijk leuning bij monding van de beek

Martine Baar van de gemeente Arnhem beaamt dat de trap op de Rijnkade waar de Jansbeek begint voor gevaar kan zorgen. 'Daar moet iets gebeuren, in de vorm van een leuning of iets anders. Dat bestuderen we nu', zegt ze.

Op de plek waar woensdag een automobilist (de derde!) te water raakte, versperren nu twee zwerfkeien de weg. De gemeente Arnhem lijkt niet van zins een permanente oplossing voor het 'plompprobleem' bij de Jansbeek te bedenken. 'Je kon daar vroeger linksaf vanaf de Weerdjesstraat, maar dat kan nu niet meer. Mensen moeten daar aan wennen', zegt Baar.

Wolthuis zegt blij te zijn met die zwerfkeien, zodat er geen auto meer in de beek rijdt. 'Met die drie bestuurders heb ik echt geen medelijden. Die moeten gewoon beter opletten. Wat zij deden was gewoon dom.'

Zie ook: