Brandbrief recreatieondernemers Heerde over uitbreiding Lelystad Airport

HEERDE - Bezorgde recreatieondernemers uit Heerde zijn bang dat ze schade zullen leiden door de uitbreiding van Lelystad Airport per april 2019.

Donderdagochtend is een brandbrief aangeboden aan de gemeente Heerde die is ondertekend door zo'n 30 ondernemers. In de brief schrijven de ondernemers dat ze verwachten dat de nieuwe vliegroutes dramatische gevolgen zullen hebben voor de recreatie-economie.

'Veluwe op 1 niets meer dan een luchtkasteel'

De plannen zijn om met de uitbreiding van Lelystad Airport gebruik te maken van nieuwe vliegroutes. Op de Veluwe wordt veel actie gevoerd tegen die plannen omdat inwoners en ondernemers bang zijn voor overlast.

Volgens de ondernemers probeert de recreatiesector de Veluwe weer op 1 te krijgen als binnenlandse vakantiebestemming. De angst is dat de vliegroutes de rust verstoren en dat toeristen wegblijven. Volgens de brievenschrijvers is de Veluwe op 1 dan niets meer dan een luchtkasteel.

De ondernemers hopen dat hun actie navolging krijgt in andere gemeenten. Ze vragen de de gemeente Heerde om nogmaals politieke druk te gebruiken om te pleiten voor betere vliegroutes.