Zorgen om weggelopen jongen met verstandelijke beperking Foto: politie Berg en Dal

GROESBEEK - De politie Berg en Dal is op zoek naar de vermiste 17-jarige Virgil Jetten. De verstandelijk beperkte tiener is samen met een andere jongen weggelopen van het terrein van Werkenrode in Groesbeek.

Beiden verdwenen dinsdag rond 19.30 uur. De politie Berg en Dal maakt zich zorgen om de verstandelijk beperkte Virgil omdat hij snel medicijnen nodig heeft. Ze hoop daarom op tips. De 17-jarige jongen droeg die dag een zwarte trainingsbroek, donkerblauwe schoenen en een oranje trui met daaroverheen een lichtblauwe winterjas. Volgens de politie kan Virgil rode vlekken of schilfers rondom zijn neus hebben. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl