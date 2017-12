Deel dit artikel:











Wie redde in Ermelo een vrouw van het spoor? Foto: Pixabay

ERMELO - De politie is op zoek naar een voorbijganger die 6 december in Ermelo een vrouw van het spoor redde. 'We willen hem graag bedanken voor zijn heldendaad.'

Volgens de politie Ermelo hebben twee alerte voorbijgangers samen met een agent de vrouw van het spoor gehaald. Dit gebeurde rond 13.45 uur tussen de overwegen Julianalaan en de Horsterweg. Van een van de voorbijgangers heeft de politie geen gegevens, terwijl ze deze man wel wil bedanken. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl