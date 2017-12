Vreugdevuur Nunspeet gaat uit als nachtkaars

NUNSPEET - Er is dit jaar rond de jaarwisseling geen vreugdevuur aan de Vreeweg in Nunspeet, meldt RTV Nunspeet. De gemeente Nunspeet geeft geen vergunning af. Een van de organisatoren reageert boos.

Patrick van de Klomp, jarenlang medeorganisator van het vreugdevuur, legt uit: 'Sinds acht jaar gaat het heel goed. Ieder jaar ging het beter en liep de schade terug en kwamen er ook minder klachten van buurtbewoners.'

Vorig jaar jaar ging het mis

Vorig jaar is er een contract afgesloten met een bedrijf om het hout voor het vreugdevuur aan te leveren. Van de Klomp: 'Er is iets verkeerd gegaan. Er is een verfkwast gevonden en een stuk plastic, iets wat niet verbrand mag worden. Omdat niet al het hout te controleren is, is niet te achterhalen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ook is het vuur vorig jaar overgeslagen naar de voorraad. De burgemeester heeft opdracht gegeven om het te laten blussen, met als gevolg: overlast van de rook.'

Inmiddels is het een jaar later en is geprobeerd een vergunning aan te vragen. 'De gemeente heeft een voorwaarde gesteld', gaat Van de Klomp verder. 'Alleen pallethout.'

Daar ligt het probleem volgens hem. 'Ik kan geen 400 pallets kwijt, qua opslag is het onmogelijk en daarbij is het ook te duur. Ik kan niet alles regelen in anderhalve dag. Er gaat heel wat voorbereiding aan vooraf namelijk.'

'Meten met twee maten'

Er wordt volgens hem met twee maten gemeten. 'Kijken we naar andere plaatsen in onze gemeente, dan mag er pallethout én schoon hout op de stapel. En dat laatste mag niet meer in Nunspeet vanwege het incident vorig jaar.'

Komt er geen wijziging in de vergunning, dan is het over volgens de mede-organisator. 'Ik ben er helemaal klaar mee, dan wordt het maar niet georganiseerd.'

De gemeente Nunspeet is kort en bondig in haar commentaar op de onvrede: 'De organisatoren konden zich niet vinden in de voorwaarden die door de gemeente gesteld zijn voor het vreugdevuur. Er is dus geen vergunning afgegeven.'