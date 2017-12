Werkstraf geëist voor ongeluk waarbij moeder en zoontje (7) omkwamen

NEEDE - Tegen een 44-jarige man uit Curaçao is woensdag 240 uur werkstraf en 18 maanden rijontzegging, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, geëist voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Neede. Dat gebeurde in november 2015 op de Borculoseweg. Daarbij kwam zijn 35-jarige ex-vriendin uit Borculo en haar 7-jarige zoontje om het leven.

Volgens de officier van justitie is sprake van ernstige schuld omdat de 44-jarige man over een langer traject op de verkeerde weghelft heeft gereden. Hij botste via een stoepband bij een bushalte tegen een boom.

Zijn ex-vriendin en hun 7-jarige zoontje kwamen te overlijden. Haar 10-jarige zoontje raakte gewond, evenals de 44-jarige man zelf.

Volgens de man had hij een black-out. De officier vindt dat niet aannemelijk omdat hij eerder op dezelfde weg ook al over de dubbele doorgetrokken streep had gereden en volgens een passerende buschauffeur een stuurcorrectie had gemaakt. En toen hij een auto schampte, zou hij volgens zijn zoon nog iets over zijn spiegel hebben gezegd.

