Deel dit artikel:











Hennepkwekers blijken hardleers: weer honderden wietplanten in huis Foto: politie Zutphen

ZUTPHEN - Een ezel stoot zich toch niet twee keer aan dezelfde steen? Toch? Wiettelers in Zutphen bewijzen het tegendeel: in een woning is bij een hercontrole opnieuw een hennepkwekerij aangetroffen.

In het huis aan de Valckstraat stuitte de politie vorig jaar op een onbekend aantal hennepplanten. Toen agenten woensdag opnieuw op het adres gingen kijken, troffen ze weer een in werking zijnde hennepkwekerij aan. Dit keer stonden er bijna 500 planten. Een verdachte probeerde tevergeefs via de achterzijde van de woning te ontkomen. Binnen kon nog een aanhouding worden verricht. Het onderzoek naar deze wietkwekerij loopt nog. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl