De allerleukste tips voor uitjes in de kerstvakantie

ARNHEM - De kerstvakantie is weer begonnen. Een fijne tijd om samen te zijn met het gezin en de familie. En zoals elk jaar is er weer veel te doen rondom de feestdagen in onze provincie. Ik heb de leukste uitjes en tips voor je op een rijtje gezet.

Spektakel bij Fort Pannerden

Fort Pannerden staat dit weekend in vuur en vlam. Zaterdagavond kun je mee met een rondleiding of op expeditie in het fort. Als klap op de vuurpijl wordt er een vuurspuwact gegeven op het uitzichtpunt.

Sieradenbeurs in Apeldoorn

Ben je helemaal gek op sieraden en wil je je kerstoutfit nog compleet maken? Dan is de Sieradenbeurs in Apeldoorn wat voor je. Alle soorten sieraden zijn er te bewonderen: handgemaakte kettingen, armbanden, ringen, oorbellen, kralen en andere materialen. En vind je toch niet precies wat je zoekt? Dan kan je ook zelf aan de slag bij de workshops. De beurs wordt zaterdag en zondag gehouden in het Omnisport.

Kerst in het paleis

Kom in Koninklijke sferen bij Paleis Het Loo. Speciaal voor de feestdagen haalt het paleis de mooiste serviezen, tafelstukken, glazen en kristallen uit de kast voor ‘Winterpaleis Het Loo’. Vanwege de aanstaande renovatie is het voorlopig de laatste keer dat de kerstopstelling met gedekte tafels en versierde kerstbomen te zien is. Het paleis is ook open op eerste en tweede kerstdag.

Kerst in het Bakkerijmuseum

Het Nederlands Bakkerijmuseum in Hattem heeft in de kerstvakantie allemaal verschillende activiteiten. Er is een kerstshow met bakker Fred en kinderen kunnen peperkoekmannetjes bakken. Tweede kerstdag is het museum ook open.

Oliebollenfeest in het Land van Jan Klaassen

Ook in het Land van Jan Klaassen kan je met de hele familie kerst vieren. In het theater worden kerstshows gegeven en in het weekend voor oud en nieuw zijn er oliebollen te koop.

Lichtjeswandeling bij Radio Kootwijk

Op 27 en 28 december verlichten talloze lichtjes het stille Veluwse landschap. Vanaf het voormalige zendstation Radio Kootwijk wordt een lichtjeswandeling uitgezet door Staatsbosbeheer. Laat je tijdens de wandeling inspireren door de vragen langs de route en kom tot een goed gesprek. Dus wandelschoenen aan, sjaal om en muts op…genieten maar!

Terug in de tijd bij Erve Kots

Bij museum Erve Kots wordt op 29 en 30 december de Midwinterfair gehouden. Ga terug in de tijd en ontdek hoe vroeger het ijzer werd gesmeed, hoe de rosoliemolen draaide en hoe knipmutsen werden gemaakt. Voor de kinderen zijn er speciale workshops, zoals klompschilderen.

Geen echt ijs, maar wel schaatspret

Helaas geen echt ijs, maar toch kunnen kinderen zich vermaken op verschillende ijsbanen in onze provincie. Zo zijn er ijsbanen open in Epe, Overbetuwe en Harderwijk.

