De leukste uittips voor dit weekend van Esther

ARNHEM - In de hele provincie is dit weekend weer veel te beleven. Esther heeft weer een paar leuke uitjes voor je op een rij gezet. Een greep uit het aanbod.

Feest van Licht

In Museumpark Heilig Land Stichting Orientalis kun je naar het Feest van Licht. Tijdens het kerstevenement reis je mee naar Bethlehem en beleef je het kerstverhaal. Een verlichte route voert je in het park langs dorpspleintjes, kerststallen en de dieren.

Kerstmarkten op verschillende plekken

In de weken vlak voor kerst worden ze op veel plekken gehouden: kerstmarkten. Ook dit weekend kun je er een aantal bezoeken. Zo kun je in Hattem vrijdagavond rondom de kerk genieten van kraampjes met winterartikelen, kerstkaarten of kerststukjes. Voor de langste kerstmarkt op de Veluwe moet je zaterdag naar Ermelo. Er zijn natuurlijk verschillende kraampjes en ook is er live muziek.

Stamppot, glühwein en vuurkorven bij Landleven Winter

In het Nederlands Openluchtmuseum kun je dit weekend helemaal in winterse sferen komen tijdens Landleven Winter. Zo zijn de beste snert- en stamppotkokers van Nederland aanwezig. Ook kun je stoere mannen en vrouwen zien strijden tijdens de 2de editie van het NK haardhout stapelen.

Gelredag in Wageningen

De Ridders van Gelre nodigen je zaterdag uit om naar Museum de Casteelse Poort in Wageningen te komen. Deze Gelredag staat volledig in het teken van hertog Karel van Gelre. Ontdek de resten van hertog Karels Kasteel en luister naar lezingen over zijn leven. Tussen 10.00 en 12.00 uur is de toegang gratis.

Hollandse meezingers in Luxor Live

Ben je gek op het Nederlandse Lied, dan is de Hollandse Glorie avond in Luxor Live in Arnhem iets voor je. Zing donderdagavond mee met de Gelderse muzikale hoogtepunten van 2017, de top 3 van de Gelderse Top 100 en het beste kroegenlied van 2017. Er zijn onder meer optredens van Frans Duijts en Sieneke.