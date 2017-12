Recordjaar voor Openluchttheater Eibergen

EIBERGEN - Openluchttheater Eibergen blikt terug op het succesvolste jaar uit de geschiedenis. Niet alleen werd een recordaantal bezoekers van 19.500 begroet, het aantal donateurs steeg tot boven de magische grens van tweeduizend (2.080). In september waren er op rij uitverkochte concerten van De Dijk, Edwin Evers Band en Pink Floyd Project.

'Alles zat mee, ook het weer. Het is een fantastisch seizoen geworden’, aldus het bestuur. Hoewel het financiële jaarverslag nog niet af is, was het in financiële zin eveneens een goed jaar.

Ook in 2017 werd er flink geïnvesteerd in verbeteringen. Zo werd er een nieuwe multifunctionele ruimte gebouwd en een sfeervolle entreeverlichting aangelegd. Ook de bovenbar kreeg een opknapbeurt. Op dit moment wordt er gewerkt aan het toiletgebouw en de kiosk. Alles wordt zoveel mogelijk door eigen vrijwilligers gedaan.

Die proberen bovendien met veel creativiteit en weinig geld zoveel mogelijk zelf te ontwikkelen. Met de originele en slimme jute sfeer- en afschermdoeken won het theater dit jaar de innovatie-award van de overkoepelende Vereniging Nederlands Openluchttheaters (VNO).

Restauratie koepel

Ondanks het recordjaar staat het theater voor een nieuwe krachtproef. 'De theaterkoepel en -vloer verkeren in erbarmelijke staat. Daar is tientallen jaren niets aan gebeurd. We willen het in originele staat restaureren. We voelen ons moreel verplicht om dit stukje cultureel erfgoed in perfecte staat aan de gemeenschap terug te geven. Ook de randmuur met markante gevelsteen ‘1954’ wordt aangepakt', legt het bestuur uit.

De restauratie gaat tienduizenden euro’s kosten. 'We willen dit zorgvuldig voorbereiden en hopen dit grote project in 2019 uit te voeren. Dankzij de steun van de donateurs zijn we in staat deze klussen te doen.'

Achter de schermen is het theater druk bezig met de programmering voor 2018. 'Natuurlijk met grote namen, maar nadrukkelijk ook met enkele voorstellingen in een nieuw segment voor een nog bredere programmering', aldus het bestuur.