Brede selectie NEC ook van nut tegen Helmond Sport

NIJMEGEN - De brede selectie van NEC bewijst opnieuw zijn waarde bij de thuiswedstrijd van vrijdagavond tegen Helmond Sport.

Ondanks de flinke blessuregolf kan NEC een elftal op de been brengen, waar alle andere clubs in de eerste divisie jaloers op zouden zijn. Joshua Smits, Guus Joppen, Robin Buwalda, Ted van de Pavert, Mo Rayhi en Arnaut Groeneveld zijn er niet bij, maar daardoor komen de Nijmegenaren niet in de problemen. Zo start Steeven Langil weer in de basis. De Franse vleugelspits maakte in zijn laatste wedstrijd nog een hattrick. foto: Broer van den Boom

Gregor Breinburg is hersteld van zijn knieblessure en speelt dus weer. Koploper NEC staat momenteel nog maar één punt voor op Fortuna Sittard, maar heeft nog een wedstrijd tegoed. De laatste keer dat Helmond Sport de tegenstander was in 2015 wonnen de Nijmegenaren met 3-1.

Vermoedelijke opstelling: Delle; Heinloth, Sturing, Golla, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Larsson, Braken, Langil.