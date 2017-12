Deel dit artikel:











Parkeergarage Nijmegen voorlopig nog dicht vanwege verzakt plafond Foto: Google Street View

NIJMEGEN - Parkeergarage Kelfkensbos in het centrum van Nijmegen blijft voorlopig nog dicht. De verwachting is dat de garage in de loop van donderdag weer wordt opengesteld.

De parkeergarage werd woensdag voor inrijdend verkeer gesloten omdat een plafondplaat losliet. Deze is gestut. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen direct gevaar is. Auto's kunnen er wel uit Mensen die hun auto in de garage hebben staan, kunnen wel gewoon uitrijden. De gemeente wacht op een rapportage van het bouwbedrijf dat de inspectie heeft uitgevoerd. Als die binnen is, wordt de garage weer vrijgegeven. Nijmegen verwacht dat dat in de loop van donderdag gebeurt. De gemeente verwacht geen parkeerproblemen omdat er genoeg alternatieven in het centrum zijn, aldus een woordvoerder. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl