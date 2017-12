ABN AMRO-kantoren Nunspeet en Putten sluiten

NUNSPEET - De ABN AMRO-kantoren in Nunspeet en Putten gaan sluiten. Klanten kiezen steeds meer voor nieuwe en moderne manieren om hun bankzaken te regelen. Steeds vaker gebruiken ze de webcam, telefoon, chat of e-mail. Als gevolg hiervan loopt het bezoek in de kantoren al jaren sterk terug.

Ook in Nunspeet en Putten is dat het geval. Inmiddels is het gebruik door klanten van de diensten van het kantoor aan de Laan 9 in Nunspeet en de Verlengde Dorpsstraat 3 in Putten zelfs zo sterk afgenomen, dat ABN AMRO heeft besloten de kantoren te sluiten. In Nunspeet gebeurt dat op 8 februari en in Putten op 15 maart. Er blijft in Nunspeet wel een geldautomaat voor opnamen en stortingen achter aan de Laan.

Klanten van de kantoren worden binnenkort ingelicht dat het kantoor sluit en dat zij terecht kunnen in een ander kantoor, zoals aan de Selhorstweg 1 in Harderwijk. Ook zijn daar geldopnamen en stortingen mogelijk.

Directeur Personal Banking Klaas Ariaans: 'Wij zien al jaren het bezoek aan kantoren teruglopen, omdat onze klanten hun bankzaken steeds meer regelen waar en wanneer het hen uitkomt. Dat doen zij vooral via Internet Bankieren en met de app voor Mobiel Bankieren. Ook voor een hypotheekgesprek kiezen onze klanten al bijna in de helft van de gevallen voor een gesprek via webcam, vaak vanuit hun eigen huiskamer. Daarom gaan we de komende tijd de mogelijkheden nog verder uitbreiden. Tegelijk hebben we met onze seniorencoaches extra oog voor onze oudere klanten die behoefte hebben aan extra ondersteuning bij hun bankzaken.'

De medewerkers van de kantoren Nunspeet en Putten zullen voortaan werken in een van de ABN AMRO-kantoren in de buurt.