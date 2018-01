73 jaar geleden: Fatale vliegende bom in Voorst

VOORST GEM VOORST - Op dinsdag 2 januari 1945 stort een Duitse vliegende bom op een huis aan de Tuinstraat in Voorst. daarbij komen drie mensen om.

Dinsdag 2 januari 1945, het nieuwe jaar is net begonnen, nog drie-en-een halve maand en dan is Voorst bevrijd, maar Hendrika Bartelds-Waanders en haar twee dochters zullen dat niet meer meemaken. Zij worden die dag gedood door een Duitse vliegende bom. ’s Middags zijn Hendrika, Gerrie en Mina thuis aan de Tuinstraat in Voorst. Hun twee zoons en broers zijn net vertrokken om een geleende kar terug te brengen, waarmee ze die middag hout voor de kachel hebben verzameld in het bos. Gerrie, Mina en hun moeder hebben meegeholpen om het hout uit te laden. Rond een uur of 15.00 boort een V1 zich in hun huis. Hendrika, Gerrie en Mina zijn kansloos en ze komen ter plekke om het leven. Hendrika is 37 jaar geworden. Gerritjen Willemina (Gerrie) is 16 jaar geworden en Willemina Hendrika (Mina) werd maar 12 jaar. Ze liggen begraven op de begraafplaats in Voorst.