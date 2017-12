Windmolenpark gaat voor 29.000 zonnepanelen

NIJMEGEN - Na wind komt zonneschijn. Windpark Nijmegen-Betuwe wil nu ook zonnepanelen plaatsen langs de A15. Een zonnepark van 29.000 panelen is haalbaar volgens Liandon, het onderzoeksbureau van netbeheerder Liander.

‘De aanvraag voor de omgevingsvergunning kan bijna de deur uit’, zegt Pim de Ridder, directeur van Windpark Nijmegen-Betuwe. Hij is nu ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Zonnepark De Grift, zoals het plan is gedoopt.

‘De afgelopen maanden zijn studies over de bodem, de flora en fauna en toegangswegen uitgevoerd.’ Naar verwachting kan de aanvraag begin 2018 worden ingediend.

Kabels liggen er al

Het is de bedoeling dat de stroom die door Windpark Nijmegen-Betuwe en de zonnecentrale wordt opgewekt straks door één kabel naar het elektriciteitsnet gaat. Op die manier wordt het net een stuk efficiënter gebruikt.

De Ridder is enthousiast: ‘Positief is dat we vorig jaar met de aanleg van de kabels voor het windpark al rekening hebben gehouden met de mogelijke aansluiting van een zonneveld. De infrastructuur is er dus al.’

Te veel stroom

Wel moet goed gekeken worden naar de momenten dat er veel wind en zon tegelijk is, hoewel dat volgens Liandon in Nederland niet vaak het geval is. De Ridder: ‘We willen natuurlijk zoveel mogelijk duurzame energie opwekken, maar we moeten nu eenmaal rekening houden met de capaciteit van de netinpassing.’

‘Op de momenten dat we méér opwekken dan 10MW moeten we de molens of zonnepanelen afregelen. Zonde, want eigenlijk willen we geen stroom verliezen. Het overschot slaan we op dat moment het liefst op, maar dat kunnen we nu nog niet. De ideale technische oplossing voor de situatie waarin we te veel stroom opwekken, is er nog niet. We zullen moeten pionieren.’

Burgers kunnen er weer aan verdienen

De burgercoöperatie WindpowerNijmegen wil eigenaar worden van Zonnepark De Grift, net zoals ze dat al van de molens is. Leden kunnen in een later stadium in het project investeren. En wie nog geen lid van de coöperatie is, maar wel belangstelling heeft om mee te investeren, kan zich aanmelden voor lidmaatschap.

De burgers die participeren, verdienen zo onder meer geld door de verkoop van stroom aan hun eigen gemeenten. De verlichtingen in de gemeentehuizen en de straatlantaarns branden dankzij de stroom die zij opwekken.

Zie ook: Gelderlanders verkopen stroom aan eigen gemeenten