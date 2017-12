'Je hebt wél vrienden gehad!'; stille tocht voor Remco (18) drukbezocht

DOESBURG - 'Remco zei altijd dat hij geen vrienden had. Dat zei hij, als ik zei dat je je vrienden moet koesteren.' Moeder Gerda Vesterink breekt nu. 'En als je dan ziet hoeveel mensen er op de stille tocht waren: je hebt wél vrienden gehad, zie je wel!'

Het is de dag na de stille tocht voor de 18-jarige Remco Peddemors uit Doesburg, die afgelopen zaterdag onverwacht overleed. Zijn moeder is bereid om Radio Gelderland te woord te staan in deze moeilijke dagen. Zo'n 300 mensen liepen woensdagavond in een lange stoet door het centrum van Doesburg.

REGIO8 was bij de stille tocht (tekst gaat verder onder de video):

Met geen woorden te beschrijven

'Het is met geen woorden te beschrijven, al die mensen die er gisteren bij waren', blikt Gerda terug. 'Zoveel kinderen van zijn basisschool. Bekende gezichten van zijn middelbare school. Moeders en vaders van klasgenoten. Het is hartverwarmend.'

Remco werd zaterdagavond dood op zijn bed gevonden door zijn vader. Volkomen onverwacht overleed hij. Eerst werd gedacht aan een misdrijf, maar dat werd door de politie al snel uitgesloten. Zijn moeder weet vrijwel zeker dat drugs de oorzaak zijn geweest. Onderzoek moet de doodsoorzaak nog vaststellen, maar Gerda neemt geen blad voor de mond als het gaat om haar mening over drugs.

Fatale gevolgen

'Ik wil met deze stille tocht waarschuwen voor de gevaren van drugs. Remco was een gezonde 18-jarige jongen die vol met plannen zat. Hij rookte af en toe een jointje, maar gebruikte ook soms meer dan een jointje.' Ze wijst op de groepsdruk die speelt als jongeren uitgaan. Dat daardoor soms middelen worden gebruikt die je niet wil gebruiken. En de fatale gevolgen die het kan hebben. 'Remco heeft dit nooit gewild', zegt ze stellig.

Luister hier naar de moeder van Remco, in gesprek met Nieke Hoitink:

Met de stille tocht is geld opgehaald voor de uitvaart. Remco was niet verzekerd. Opgezegd of de premie niet betaald, wie zal het zeggen. Het kan Gerda Vesterink ook niet zoveel schelen. 'Ik hoop alleen dat we Remco de prachtige uitvaart kunnen geven die hij verdient.'

