Ho, ho, ho! Dit zijn kerstmarkttips van Esther

In deze tijd van het jaar bezoeken we ze graag voor onze laatste kerstinkopen en natuurlijk al het lekkers dat er te koop is. De grootste en beroemdste kerstmarkten zijn vooral te vinden in Duitsland en België.

Maar toch hoef je de grens niet over voor een gezellige kerstmarkt in de buurt. Ook in Gelderland zijn er genoeg te vinden. Ben je dol op kerst en kun je niet wachten tot eind december? Dan kun je dit weekend al op veel plekken in onze provincie terecht.

Kerstmarkt Hattem

In Hattem kun je tot vanavond genieten rondom de kerk van kraampjes met winterartikelen, kerstkaarten of kerststukjes. Ook zijn de winkels geopend voor de laatste kerstinkopen. In de straten zijn verschillende muziekoptredens.

Veluwse Kerstmarkt Ermelo

Voor de langste kerstmarkt op de Veluwe moet je zaterdag naar Ermelo. Er zijn natuurlijk verschillende kraampjes en ook is er live-muziek. Ook lopen er figuranten in grootmoeders- en Veluwse stijl rond in het dorp. De kerstmarkt duurt zaterdag van 11.00 tot 18.00 uur.

Charles Dickens in Bronkhorst

Ook in het kleinste stadje van Nederland wordt dit weekend alvast kerst gevierd. Ga terug in de tijd van Charles Dickens. Er zijn zangkoren, straattoneel, vuurkorven en een kerstmarkt. Ook zijn alle winkels open. Dickens in Bronkhorst is zaterdag en zondag te bezoeken.

Kerst in Kasteel Middachten

Kasteel en landgoed Middachten in De Steeg zijn voor de 30ste keer omgetoverd in een kerstkasteel. Het huis is volledig in kerstsferen en er is vooral flink uitgepakt met bloemstukken. In de bijgebouwen wordt een kleine kerstmarkt gehouden. Je kunt nog tot en met zondagavond een kijkje in het versierde huis nemen.

Esther kwam afgelopen week al in kerstsferen bij de kerstmarkt in Beesd bij Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt:

