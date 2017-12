Wc op wielen achter de bus; ludieke actie tegen hoge werkdruk in streekvervoer

ARNHEM - Wie vandaag een mobiel toilet op een aanhanger achter een streekbus ziet rijden, moet niet raar opkijken. Vakbond FNV voert actie tegen de hoge werkdruk in het streekvervoer. Dat gebeurt in de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland en Groningen.

De werkdruk zou zo hoog zijn dat chauffeurs geen tijd meer hebben om naar het toilet te kunnen. Volgens de FNV komt dat door het aanbestedingsbeleid van de provincies, waaronder de provincie Gelderland.

Verstikkend regime

'Vervoerders schrijven zo scherp mogelijk in om een concessie binnen te slepen. Vervolgens wordt dat teruggehaald door onder andere een strakke planning van de rijtijden. Dat moet afgelopen zijn', vindt bestuurder Paula Verhoef van FNV Streekvervoer:

Volgens haar is de werkdruk in de afgelopen tien jaar steeds verder toegenomen en allang onverantwoord hoog. 'Chauffeurs rijden in hun pauzes door omdat ze anders hun tijden niet halen. De baas kijkt continu mee via de boordcomputer. Dat is een verstikkend regime.'

'Urine' aangeboden

In Gelderland wordt vandaag actiegevoerd op het traject Apeldoorn-Arnhem. Na afloop van de acties in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Groningen en Gelderland wordt de verzamelde 'urine' uit de mobiele toiletten gehaald en aangeboden aan de cao-onderhandelaar namens de werkgeversorganisatie in het openbaar vervoer, de WVOV.