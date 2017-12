Bijzondere escape room fascineert grootste musea ter wereld

WINTERSWIJK - De grootste musea ter wereld willen alles weten over een escape room in Winterswijk en dat heeft alles te maken met Piet Mondriaan.

Lisanne Halleriet is 'vereerd' dat zij en directeur Judith Kadee van Villa Mondriaan zijn uitgenodigd om te komen spreken op de Museum Connections conferentie in Parijs.

Niet zo verwonderlijk, want de woorden van de jonge onderneemster uit Winterswijk zullen worden gehoord door de belangrijkste mensen van toonaangevende musea als The Metropolitan Museum of Art en MoMA (The Museum of Modern Art) in New York, de National Gallery London en ons eigen Rijksmuseum.

Samenwerking

Halleriet gaat vertellen over haar Mondriaan Escape Room, waarbij je puzzels moet oplossen om een ruimte te mogen verlaten. Alleen haar escape room heeft alles te maken met het leven en werk van kunstenaar Piet Mondriaan. Het is een samenwerking met het Winterswijkse museum Villa Mondriaan.

'Als ondernemer met een escape room wil je mensen vooral een leuke avond bieden, je wilt ze niet per sé iets leren. Maar door de samenwerking met Villa Mondriaan zit je echt in zijn leven. Alles klopt', zegt Lisanne. 'En als ze een paar weken na het bezoek aan de escape room iets over Mondriaan lezen en denken 'hé, dat wist ik al' dan is dat mooi meegenomen.'

Nieuwe doelgroep

De 22-jarige Winterswijkse zal het vooral over de zakelijke kant van de samenwerking hebben. 'Voor het museum was het een nieuwe manier om een andere en jongere doelgroep aan te spreken.'

Wat kunnen al die toonaangevende mensen nou leren van een jonge Achterhoekse? 'Ik denk dat ik in een hele andere wereld terecht kom. Die mensen zijn allemaal zo serieus. Ik hoop daar als jonge, enthousiaste onderneemster te kunnen laten zien dat je serieuze ook kunt combineren met leuke dingen en dat je daar allemaal beter van wordt.'