Voormalig NEC-trainer Wim Rip kreeg hartstilstand tijdens FC Groningen-PSV

ARNHEM - Wim Rip, die jarenlang aan NEC verbonden was als (assistent)trainer heeft woensdagavond een hartstilstand gekregen.

De geboren Wageninger was aan het werk als video-analist voor PSV. Vlak voor rust zakte hij in elkaar en werd in het stadion gereanimeerd.

Volgens technisch manager Marcel Brands is het 'ernstig'. Volgens Brands hakte het nieuws er flink in bij de selectie van PSV en bij trainer Philip Cocu. 'Hij is te emotioneel om nu een reactie op de wedstrijd te geven', aldus de technisch manager.

Carrière bij NEC

Wim Rip werkte van 2003 tot 2012 voor NEC. Hij begon in 2003 als jeugdtrainer, vanaf het seizoen 2006/07 werd hij trainer van Jong N.E.C.. In oktober 2009 werd hij eerst assistent-trainer bij het eerste elftal en vanaf 27 oktober was hij ad interim hoofdtrainer na het vertrek van Dwight Lodeweges. Toen op 14 november bekend werd dat Wiljan Vloet de nieuwe coach van N.E.C. zou worden, werd Rip wederom assistent. Sinds 2012 is hij in dienst van PSV.