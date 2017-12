Lelieveld baalt van puntenverlies Vitesse

ARNHEM - Vitesse maakte op de valreep 2-2 tegen Willem II, maar daar was Julian Lelieveld niet blij mee.

"De teleurstelling van twee verloren punten overheerst. Ik denk dat we vooraf echt niet voor 2-2 hadden getekend. Iedereen is heel erg teleurgesteld. Zij komen voor een punt en dat is hun goed recht. Dat hebben ze goed gedaan, maar het lag meer aan ons dan aan Willem II. We speelden vaak teveel aan één kant en de laatste pass was een paar keer niet goed. Wij hadden meer balbezit, maar daar gaat het niet om. Zij waren veel effectiever."

Lelieveld stond voor het eerst dit seizoen in de basis in de competitie. "Ja, anderhalf geleden heb ik ook een keer gespeeld. Het ging wel redelijk, maar het kan wel beter."